Instagram

Blaya defende o direito a exibir o seu corpo como bem entende, apesar de muitas vezes receber críticas nas redes sociais, seja pelas suas formas ou simplesmente pelo facto de as mostrar sem preconceitos. Nos últimos dias, a artista, de 33 anos, voltou a recorrer ao Instagram para enaltecer o corpo feminino e ajudar as mulheres a aceitarem-se tal como são. E desta vez Blaya mostrou-se completamente nua no meio de um campo de milho.

“Coisas que vemos nos filmes e temos vontade de fazer: correr por um campo de milho desalmadamente, correr por uma seara de trigo (não faz sentido! PICA), fazer anjos na neve, rebolar por um campo cheio de flores... e vocês? Quais as coisas que veem nos filmes que vos fica na memória e querem muito fazer?”, questionou os seus seguidores.

Veja o vídeo abaixo: