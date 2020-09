Reprodução Instagram, DR

Depois de alguns meses de rumores, José Mata, de 34 anos, escolheu o primeiro dia de 2020 para tornar público o seu namoro com Isabela Valadeiro, de 24. Desde então já foram várias as demonstrações de carinho partilhadas nas redes sociais e esta terça-feira, 1 de setembro, o ator que veste a pele de Duarte Blanco na novela Nazaré, da SIC, voltou a surpreender a sua amada com uma bonita declaração de amor.

“Que bom! Ah! Que bom. Que bom que nasceste. Parabéns, Amor. Sou-te 🔺”, escreveu na legenda de uma divertida fotografia dos dois.

Terminadas as gravações de Nazaré e de Terra Brava – onde Isabela Valadeiro deu vida à enfermeira Rita - o casal desfrutou de uns dias de férias no Alentejo e no Algarve, na companhia do também ator Isaac Alfaiate e da sua companheira, a personal trainer Inês Abrantes.

Espreite algumas imagens na galeria abaixo:

