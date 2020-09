Esta terça-feira, dia 1, Ed Sheeran quebrou a sua longa pausa das redes sociais por uma boa razão. O cantor britânico confirmou a chegada do seu primeiro bebé.

“Estamos completamente apaixonados por ela. A Mãe e a bebé estão muito bem e estamos nas nuvens por aqui. Esperamos que respeitem a nossa privacidade neste momento. Com muito amor, vejo-vos quando for altura de voltar", escreveu.

Lyra é o nome da bebé, fruto do seu relacionamento com Cherry Seaborn, namorada de longa data, com quem casou em segredo e cuja gravidez também foi mantida da mesma forma.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que Ed Sheeran, um dos músicos mais ricos de Inglaterra, afastou-se das redes sociais, anunciando uma pausa. A sua última publicação datava de dezembro de 2019.