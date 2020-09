Reprodução Instagram, DR

Foi no passado dia 20 de agosto que Diana Baía Pinto deu as boas-vindas ao primeiro filho. Desde então, a filha de João Vieira Pinto e Carla Baía tem brindados os seus seguidores nas redes sociais com várias imagens do pequeno Vicente, provando ser uma mãe 'babada'.

Ainda esta segunda-feira, dia 31, a jovem partilhou uma nova fotografia do filho, onde é possível ver o rosto do menino.

"Não aguento estes olhinhos. Passamos horas nisto", escreveu.

Recorde-se que a criança é fruto da relação de Diana Baía Pinto com Ricardo Silva Menezes, com quem mantém uma relação há três anos.

Reprodução Instagram, DR