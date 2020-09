RUI VALIDO

Foi no início de julho Débora Monteiro e Miguel Mouzinho deram as boas-vindas às filhas gémeas. Desde então, o casal tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais com várias imagens das pequenas Alba e Júlia.

Ainda esta segunda-feira, 31 de agosto, a atriz da SIC partilhou uma nova fotografia de umas filhas gémeas, mostrando-se completamente deliciada. "Viciada em coxinhas", pode ler-se na legenda da publicação em que é possível ver as pernas de uma das meninas.

Recorde-se que Débora Monteiro e Miguel Mouzinho estão juntos há cerca de oito anos.

Reprodução Instagram, DR