1 / 8 Instagram 2 / 8 Instagram 3 / 8 Instagram 4 / 8 Instagram 5 / 8 Instagram 6 / 8 Instagram 7 / 8 Instagram 8 / 8 Instagram

“Todos os anos a família se reúne neste dia a Sul e estes são momentos que dão Vida e enchem a alma de Amor 🙏❤️ Haja Saúde ☀️”. Foi esta a descrição escolhida por Rita Andrade para uma galeria de imagens das suas férias com o filho, Gustavo, de dez anos.

As fotografias que mostram como o filho da antiga apresentadora do Fama Show está crescido deixaram os seus seguidores nas redes sociais encantados. “Tão giros”, “Que crescido que está o Gustavo!” ou “Está tão lindo. E cada vez mais parecido com o pai”, lê-se nos comentários.

Gustavo é fruto do casamento entretanto terminado da nutricionista com o empresário Nuno Ramos. Os dois trocaram alianças a 21 de setembro de 2008 numa cerimónia romântica no Palácio da Cruz Vermelha, em Lisboa. Em 2015, depois de um período de separação, decidiram dar uma nova oportunidade ao amor, mas no verão passado Rita Andrade confirmou que estava novamente solteira.