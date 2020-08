Instagram

Luísa Castel-Branco recorreu às redes sociais para denunciar uma situação que a deixa profundamente triste. Na legenda de uma fotografia tirada na Feira do Livro, em Lisboa, onde se vê um grande aglomerado de pessoas, a escritora e comentadora do programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras, expressou a sua mágoa. “Ainda bem que as pessoas querem ler”, começou por considerar, para depois questionar: “Mas por que razão eu não pude despedir-me da minha mãe em conformidade com as regras?????”.

Recorde-se que a mãe de Luísa Castel-Branco, Olga Amélia Pires, morreu no passado dia 20 de julho, aos 90 anos. Há muito que lutava contra uma doença degenerativa que a deixou muito debilitada e já não reconhecia os familiares. A escritora falou sobre o assunto no emotivo desabafo deixado também na sua página de Instagram, onde pediu “a Deus que libertasse a mãe de tanto sofrimento”. LEIA AQUI!