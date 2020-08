Gary Gershoff

Este fim de semana foi de celebração para Lea Michele. A atriz de Glee completou 34 anos, precisamente nove dias depois do nascimento do primeiro filho. Uma data que a artista fez questão de assinalar nas redes sociais com uma fotografia amorosa em que surge com o pequeno Ever Leo ao colo no momento em que se preparava para soprar as velas do seu bolo de aniversário.

Recorde-se que o menino é fruto do relacionamento de Lea Michele com Zandy Reich. O casal começou a namorar em 2017 e casou-se em 2019.

Reprodução Instagram, DR