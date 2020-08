Instagram

“Ontem foi um dia cheio de momentos especiais com quem mais amo! A vida é feita de Amor...”, escreveu Fernanda Serrano no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge rodeada pelos seus quatro filhos.

Santiago, de 15 anos, Laura, de 13, Maria Luísa, de 11, e Caetana, de cinco, são fruto do casamento entretanto terminado da atriz com o empresário Pedro Miguel Ramos. Os dois anunciaram a separação em junho de 2019, após 16 anos de vida em comum.

Ambos já refizeram as suas vidas amorosas: ele ao lado da apresentadora de televisão Marta Leite Castro e ela com o personal trainer Ricardo Pereira, com quem tem sido vista em clima de romance na praia. Espreite as fotos AQUI!