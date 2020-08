Instagram

“Sabem aquele projecto que nos emociona só de pensarmos nele? Sabem aquele projecto que nos arranca gargalhadas e lágrimas ao mesmo tempo?

Sabem aquele projecto que nos faz dar tudo, sangue, suor e lágrimas? Esse projecto chama-se Golpe de Sorte 💕

Começou a 15 de Abril de 2019, quando o meu filho tinha 4 meses. Lembro-me da felicidade que senti quando recebi o convite, lembro-me de ter chorado 1 semana seguida todas as vezes que pensava que iria ter que me afastar do meu filho, ainda tão pequenino, para ir trabalhar, para fazer aquilo que amo fazer que é representar.

Lembro-me de pensar que seriam apenas 3 meses da minha vida e que não seria mais um projecto. Seria O projecto! Lembro-me de pensar tantas vezes que aquele dia era para dar tudo, era mais um dia que estava longe do Salvador, era para fazer acontecer.

Foi, de facto, incrível fazer as primeiras temporadas de Golpe de Sorte. Fomos liderança.

Podia tentar descrever a entrega deste elenco e equipa técnica destas pessoas incríveis que fizeram parte deste projecto, mas só quem viveu este Golpe de Sorte sabe do que estou a falar.

Passado 1 ano voltaram a juntar-nos para fazer a 4 temporada.

Eu ainda não tinha tido coragem para escrever sobre esta despedida.

Comecei com um bebé de 4 meses, regressei com um bebé de 1 ano, a gravar 2 produções em simultâneo (a Terra Brava, também), fiz a minha compensação hormonal pós parto, atravessamos uma pandemia, aconteceram tantas coisas no entretanto. Mas terminamos a 31 de julho de 2020 com a mesma dedicação e amor como da primeira vez.

Desempenhei 4 papéis na primeira pessoa. Fui mulher, mãe, profissional, colega, amiga.... e tive a sorte de ter os melhores ao meu lado. A grande Maria João Abreu, que é uma inspiração, o meu parceiro de crime, Jorge Corrula, José Raposo e todos! Todos estes corações e talentos que fizeram do Golpe de Sorte o sucesso que foi.

Espero que recebam este projecto com todo o amor.

Obrigada à Vera Sacra pela história incrível que criou, pela minha amada vilã Silvia. Obrigada ao realizador Carlos Dante pela dedicação e espírito de sacrifício.

Obrigada ao Daniel Oliveira pela oportunidade incrível que me deu”, escreveu Dânia Neto na sua página oficial de Instagram, manifestando publicamente a sua gratidão e orgulho por integrar um projeto de sucesso da estação de Paço de Arcos.

O regresso de Golpe de Sorte à antena da SIC está para breve e esta temporada promete prendê-lo ao ecrã do princípio ao fim. Fique atento!