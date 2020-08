Fez uma pausa de quase dois anos na carreira e tem estado longe dos holofotes. Jennifer Lawrence, que se casou no ano passado, foi fotografad esta semana em Nova Iorque, a primeira desde que começou a quarentena nos Estados Unidos.

Com máscara, a atriz estava acompanhada pelo marido, Cooke Maroney, colecionador de arte, e de uma amiga. E foi quando teve de jantar no exterior que os paparazzi registaram as suas imagens.

Recorde-se que Jennifer Lawrence e Cooke Maroney começaram a namorar no início de 2018. Conheceram-se através de amigos comuns, depois da atriz se ter separado do realizador do filme Mother, Darren Aronofsky, de 49 anos, com quem manteve uma relação durante um ano. Anteriormente, Lawrence também namorou brevemente com Chris Martin, vocalista dos Coldplay.

A atriz já regressou ao trabalho e tem, para já, dois filmes agendados para 2021.