E a dança não para! Depois da dança em grupo, Cristina Ferreira quis presentear os fãs com algo ainda mais especial e... sensual. A apresentadora publicou mais um vídeo nas redes sociais onde mostra Ruben Rua a fazer uma "dança sexy" como a própria escreveu nas stories do Instagram.

O vídeo foi primeiro partilhado nas redes sociais do modelo, levando os fãs à loucura. "Nem eu sei como é que fiz isto", brincou na legenda da publicação.

Entretanto, Cristina não resistiu e também mostrou as imagens, deixando os internautas boquiabertos. "Se eu não era rapariga para ganhar um prémio depois de ter conseguido isto. Podem dizer aqui o que não podem dizer no feed do Ruben Rua", escreveu.

Mais tarde, a apresentadora revelou as mensagens "atrevidas" que recebeu devido à dança do amigo e são hilariantes. "Multiplica senhor, multiplica", disse uma seguidora. "O meu marido a dizer: 'Já sei que estás a ver o Ruben R. Não precisas de esconder'. Fui apanhada. Socorro", contou outra.

Reprodução Instagram, DR