Instagram

“Há 29 anos neste dia, uma miúda de 20 anos teve-me a mim e todos os anos me diz que o mundo nunca mais foi igual. Há 29 anos que sei, e hoje mais do que nunca, que o melhor que tiramos desta vida é o quanto amamos e somos amados. ✨ é o meu dia”, escreveu Carolina Deslandes no Instagram, na legenda de uma fotografia de um momento de grande cumplicidade com a mãe, Inês Martinez.

Instagram

Aos 29 anos, a cantora é dona de uma carreira de sucesso e construiu uma família feliz ao lado do músico Diogo Clemente. Os dois são pais de três rapazes: Santiago, de quatro anos, Benjamim, de três, e Guilherme, de 20 meses.