“Minha neta mais nova, a única que me deu coragem para para ver uma filha sofrer🤦‍♀️ (custa ver uma filha parir e não poder fazer nada, quem é mãe sabe). Mas ganhei coragem e isso ficou cravado no meu coração. Dizem que avó é mãe duas vezes, não sei se isso é verdade mas que o amor transborda de uma maneira inexplicável, lá isso transborda”, começa por escrever Dolores Aveiro na sua página oficial de Instagram, onde partilhou várias fotografias da pequena Valentina acabada de nascer.

“Feliz dia minha neta. Que este dia seja só mais um de muitos pela tua vida fora. Hoje estaremos longe, mas em breve iremos comemorar juntas se Deus quiser... Longe dos olhos, mas sempre pertinho do meu coração… Faz hoje um ano nasceu mais pedacinho de nós!!!! Obrigada minha filha Katia Aveiro e Junior por permitirem que fizesse parte deste episódio da vossa vida e até breve ❤️ Amo vocês ❤️”, completou a matriarca do clã Aveiro, que não esconde que fica com o coração apertado pela distância, já que a sua filha se mudou para o Brasil em 2018.