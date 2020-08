Jorge Gabriel está a fazer quarentena durante duas semanas após ter estado em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus. Dada a situação, o apresentador decidiu recorrer às redes sociais para fazer um esclarecimento depois de receber mensagens a questionar o seu estado de saúde.

"Estou ótimo, sem problema algum. Estou em casa, em Lisboa. Estou até com um teste feito ontem, em Setúbal. Teste esse que deu negativo. Porém, isto não quer dizer que eu não tenha já contraído a Covid-19 e é exatamente por causa disso que estou em casa durante as próximas duas semanas, pelo facto de o teste não conseguir dar uma resposta 100% real aos dias anteriores que vivi", começou por dizer.

O apresentador explicou que fez o teste porque esteve com uma amiga com quem a sua família esteve em contacto durante as férias em Porto Santo, na Madeira. "Ela [a amiga] já estava adoentada no Porto Santo, voltou para o continente e não se sentia melhor. Fez o teste no hospital em Cascais e foi contactada avisando que ela tinha um teste positivo", esclareceu.

Os seguidores de Jorge Gabriel não tardaram a criticar o comportamento da amiga, que optou por não fazer o teste na Madeira e viajou para Lisboa apresentando sintomas da doença. "Irresponsável a sua amiga", afirmou um internauta. "Estava com esses sintomas e colocou em risco todos os que com ela viajaram do Porto Santo até Lisboa? Porque não contactou as autoridades de saúde ainda no Porto Santo? Que brincadeirinha ... Uma total irresponsabilidade", comentou outro.

Porém, muitos são os fãs que agradecem a honestidade do apresentador, desejando que seja apenas um susto.

