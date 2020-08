1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, dia 25 de agosto, Carolina Patrocínio decidiu presentear os seguidores com 'tesouros' da sua infância e são verdadeiramente amorosos.

Nas imagens, a apresentadora da SIC surge ao lado da irmã, Mariana Patrocínio, e pode-se ver que se vestiam de igual com os vestidos da época. "Algarve series 89/90", escreveu a apresentadora nas redes sociais.

Com qual dos filhos Carolina é mais parecida? Os fãs apressaram-se a fazer comparações. "A Frederica é a cara da mãe chapada", disse uma internauta. "A genética não engana. As três mirins são cópia da mãe Carolina", afirmou outra. "O pequeno Eduardo é igual à mamã!", comentou uma terceira.

Recorde-se que Carolina Patrocínio tem quatro filhos: Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, Carolina, de um, e Eduardo, de quatro meses. As crianças são fruto do casamento da figura pública com Gonçalo Uva.

