A youtuber Angie Costa tem visto a sua carreira a crescer desde que entrou no programa da TVI, Dança Com As Estrelas. Para além de ter sido convidada para integrar o novo elenco do canal, Ângela é atualmente uma das caras jovens mais conhecidas dos portugueses. E, segundo parece, está apaixonada.

A última relação amorosa conhecida foi com Diogo Figueiras, um dos maiores youtubers portugueses também conhecido por Windoh. No entanto a relação terá chegado ao fim e ambos parecem ter encontrado novos amores.

Os rumores apontam para um possível romance entre a influencer e o músico Miguel Coimbra, que integra os D.A.M.A. As suspeitas começaram a surgir depois dos dois serem vistos juntos, mais do que uma vez, em vários eventos de amigos.

No entanto a fotografia que Bárbara Bandeira partilhou esta segunda-feira, 25 de agosto, parece confirmar o boato. Nas redes sociais da artista, Angie e Miguel surgem juntos numa mota, ora veja abaixo.

Além disso, a cantora partilhou ainda um vídeo onde se encontram reunidos vários músicos, entre eles, Agir e Carolina Deslandes, e pode-se ver Miguel Coimbra abraçado à jovem youtuber. Ora confirme no vídeo acima.

Já Diogo Figueiras parece ter encontrado o amor junto da apresentadora do Curto Circuito, Maria Dominguez.

Reproduç