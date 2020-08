Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, 25 de agosto, marca um dia especial para Catarina Furtado. A apresentadora celebra o seu 48º aniversário e este ano vai passá-lo de forma bem diferente do habitual.

Na publicação que fez na sua conta de Instagram, Catarina revelou aos seguidores como se vai ocupar neste dia tão especial. A fazer uma das coisas que mais gosta: trabalhar.

"A sério? Faço anos outra vez? E pela primeira vez, em quase 30 anos de carreira, estou o dia todo em estúdio a gravar. Não me queixo! Antes pelo contrário, agradeço a vida que tenho, agradeço as oportunidades, agradeço os amigos incríveis, as equipas que tudo fazem para que me sinta feliz, a minha família tão bonita e os que adoptei para sempre!", começou por escrever na legenda da fotografia que pode ver abaixo.

"Hoje não poderei dar o mergulho que esta fotografia ilustra, mas darei em pensamento porque a imaginação pode fazer milagres! Gosto tanto de andar cá e tentar não perder pitada desta aventura. Temos muita responsabilidade na nossa felicidade pelas escolhas que fazemos. Gosto tanto de fazer acontecer, de tocar na vida dos outros, de dar e receber! OBRIGADA", rematou.

Reprodução Instagram, DR