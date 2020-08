Reprodução Instagram, DR

Pedro Teixeira aproveitou o mês de Agosto para passar umas férias no país, junto da família. Voou até à ilha da Madeira com a namorada, Sara Matos e a filha, Maria.

Nas redes sociais tem partilhado vários pormenores desta aventura que o está a divertir. Esta terça-feira, 25 de agosto, o ator surpreendeu os seguidores com uma fotografia da filha.

Na fotografia, que pode ver abaixo, Maria, de dez anos, surge deitada a ler. Os seguidores não deixaram de reparar nas parecenças que tem com o pai e rapidamente comentaram: "Ela é a cara do pai 😉", "A Maria é linda como o papá e a mamã, mas é parecida com o papá...🤣😘🍀", "Muito linda parecida ao pai", "Não há dúvidas que a Maria é a cara do pai. E muito linda".

Recorde que Maria é fruto da anterior relação de Pedro Teixeira e Cláudia Vieira. E, apesar de não ter mais filhos, o ator já mostrou desejo de alargar a família com Sara Matos, veja aqui.

