Reprodução Instagram, DR

Ireland Baldwin tornou público o ataque da qual foi vítima neste domingo, dia 23 de agosto. A filha de Alec Baldwin e Kim Basinger contou detalhadamente na sua conta de Instagram como tudo decorreu.

“Fui atacada por uma mulher que estava completamente fora de si, drogada e desesperada por dinheiro”, começou por explicar a modelo na legenda das fotografias onde se pode ver o rosto com os hematomas sofridos naquele dia. “Ela agrediu-me no rosto num estacionamento e levou os meus pertences”, continuou.

A modelo de 24 anos, que é da família de Hailey Baldwin, contou que após a agressão, que aconteceu na rua, a mulher entrou num carro que estava a ser conduzido pelo marido e fugiu. "Tive sorte de ter algumas testemunhas que me ajudaram. Os polícias disseram-me que isto tem acontecido com muita frequência porque as pessoas estão desesperadas por dinheiro com o coronavírus e a falta de emprego”, afirmou.

“Há muitos roubos e assaltos a acontecer. Estou a partilhar para lembrar a todos para terem cuidado. São tempos difíceis e precisamos proteger-nos uns aos outros”, rematou. A agressora acabou por ser detida pelos agentes da autoridade de Los Angeles. Depois de contar a sua história, Ireland recebeu o apoio dos seguidores e agradeceu: “Obrigada a todos que me escreveram algo carinhoso”, disse.

Recorde-se que Alec Baldwin e Kim Bassinger divorciaram-se em 2002. O ator tem mais quatro filhos, fruto do casamento com Hilaria Baldwin, actualmente grávida pela quinta vez.

Reprodução Instagram, DR