Diana Baía Pinto, a filha de João Vieira Pinto e Carla Baía, foi mãe pela primeira vez esta quinta-feira, 20 de agosto. Depois da mãe orgulhosa ter partilhado uma fotografia do bebé instantes depois do seu nascimento, também a avó ‘babada’ quis partilhar a boa notícia com todos os seus seguidores nas redes sociais.

“20-08-2020. Oficialmente avó de 4 😍 Bem-vindo Vicente ❤️🙏”, escreveu a relações-públicas na legenda da mesma imagem partilhada no seu Instagram.

Da união de Carla Baía com o antigo jogador de futebol João Vieira Pinto nasceu ainda Tiago Pinto, que seguiu as pisadas do pai. Atualmente a jogar no Rio Ave, o desportista de 32 anos é casado com Bárbara Brilhante e tem três filhos: Santiago, Maria da Paz e Lucas. João Vieira Pinto foi também casado com a apresentadora de televisão Marisa Cruz, com quem teve dois filhos, João e Diogo, e no início de julho foi pai de mais uma menina, fruto da atual relação com Ângela Galvão. Veja uma fotografia da bebé!