“Passado umas horas do (verdadeiro) final da nossa história, já vos sinto a falta.

Trago vos a todos num lugar muito especial.

Actores, técnicos, produção e todos aqueles que fizeram a primeira e segunda temporada desta novela tão especial - Obrigado.

Esta que esperou 6 meses para ser estreada, que teve direito a uma segunda temporada e que entre cansaços e pandemias nunca vergou.

O mar levou nos sempre para um sítio bonito e calmo. E o público não nos largou.

O público - a fatia mais importante disto tudo.

Orgulhosamente feliz por poder contar esta história onde tive o privilégio de trabalhar e aprender todos os dias com actores incríveis, de todas as gerações, sempre prontos a fazer mais e melhor. Onde pude trabalhar com amigos que me são mais que irmãos. E,

perdoem-me os outros, mas Daniel Oliveira, Jorge Cardoso, Carolina Loureiro, Afonso Pimentel, Guilherme Moura, Tiago Teotónio Pereira e Manuela Couto, obrigado por terem saltado comigo sem pestanejar e por me agarrarem sempre que estava prestes a cair. Desculpem algum mau feitio e agarrem o meu abraço.

A TODOS os outros, igualmente obrigado, trago os vossos sorrisos comigo e não vos esqueço, nunca.

Fomos muito FELIZES. Que o sacana do COVID-19 se vá embora e façamos mais projectos bons.

Adeus Duarte Blanco, meu nhocas.

Boas férias a todos.

Está feito!!!!

Até já.

NAZARÉÉÉÉÉÉ!!!!!❤️💙🌊”.

Foi esta a mensagem de despedida de José Mata após o fim das gravações de Nazaré, a novela preferida dos portugueses.

Para os atores é tempo de férias, mas Duarte e Nazaré continuarão a fazer-lhe companhia todas as noites depois do Jornal da Noite, na SIC, ou em sic.pt. Não perca!