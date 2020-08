As explosões que provocaram dezenas de mortos, milhares de feridos e deixaram muitas pessoas sem casa em Beirute, Líbano, no início de agosto, continuam a ser motivo de grande preocupação pelo impacto que tiveram na vida de todos os que vivem naquela zona e José Carlos Pereira não conseguiu ficar indiferente.

“Todos sabemos o que se passou no Líbano, em particular em Beirute, e estamos neste momento a recolher fundos para enviarmos um contentor com bens de primeira necessidade para este país que tanto necessita da nossa ajuda", começou por explicar o ator de Golpe de Sorte nas Stories do Instagram.

“Vinha apelar aqui à vossa solidariedade para que possam ajudar”, prosseguiu, antes de explicar que quem está a organizar esta operação solidária é uma das suas colegas de trabalho. Veja no vídeo acima como ajudar!