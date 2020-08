Instagram

Depois de meses conturbados e de uma interrupção imposta pela Covid-19, terminaram as gravações da segunda temporada da novela de sucesso da SIC Nazaré. Carolina Loureiro, a protagonista da trama não esconde o orgulho que tem neste projeto, do qual se despede com uma mensagem emotiva nas redes sociais. “FIM!! Até sempre Nazaré!! faltam-me as palavras. só consigo agradecer 🙏🏽✨”, escreveu no Instagram, onde também partilhou uma fotografia em que surge vestida como a famosa pescadora destemida que conquistou os portugueses.

Reprodução Instagram, DR

Agora que está de férias e o que o namorado, o cantor brasileiro Vítor Kley, conseguiu viajar para Portugal depois de cinco meses retido no Brasil por causa da pandemia, a atriz, de 28 anos, quer essencialmente desfrutar da sua companhia. Os dois estiveram já esta semana na Casa Feliz, o programa das manhãs da SIC, e falaram sobre os planos para os próximos tempos, mas também para um futuro mais longínquo com Diana Chaves e João Baião.

