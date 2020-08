Esta sexta-feira, dia 21, Luciana Abreu mostrou que está mais do que pronta para mais um Domingão, programa das tardes de domingo da SIC, e surpreendeu os seus seguidores ao partilhar que tem tido companhia durante os seus ensaios.

»» Espreite a reação das filhas de Luciana Abreu à “tia Fatinha”

A dançar juntamente com Lyonce, Lyannii e das gémeas Amoor e Valentine, Luciana Abreu treina a coreografia que vai pôr em prática no próximo domingo. No vídeo acima, a atriz dança com as quatro filhas e todas vestem roupas iguais, bordadas à mão.

“Por aqui já se aprende a coreografia das dominguetes”, escreveu Luciana na legenda.