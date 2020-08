Instagram

“Confiançuda”. Foi esta a legenda escolhida por Bárbara Norton de Matos para uma fotografia onde surge de saia e com um generoso decote, a exibir a sua boa forma física.

A caixa de comentários do post no Instagram encheu-se de elogios. Entre eles, um de um ator bem conhecido: Pedro Sousa, que também integrou o elenco da primeira temporada da novela Nazaré e que, há alguns meses, até foi apontado como possível namorado da atriz, de 41 anos.

>> BÁRBARA NORTON DE MATOS E PEDRO SOUSA APAIXONADOS?

“Calma canhão de Cascais”, começou por escrever o artista e Bárbara Norton de Matos retorquiu: “Só de Cascais??? Fiquei triste”. Perante este comentário, complementado com quatro emojis em forma de coração, Pedro Sousa explicou: “Canhão no mundo inteiro, mas que é de Cascais”. E a atriz, visivelmente agradada com o comentário, confessou: “☺️ derreti”.