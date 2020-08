Reprodução Instagram, DR

Vera Kolodzig abriu o coração aos seguidores esta terça-feira, 18 de agosto, numa publicação que fez na sua conta de instagram.

Mais honesta que nunca a atriz revelou que aquilo que vemos nas redes sociais nem sempre corresponde à realidade, como é o caso da fotografia que pode ver abaixo.

"A verdade por detrás desta foto: o vento que sopra o meu cabelo estava frio para caraças, estava com os ouvidos entupidos, o copo que tenho na mão é de sangria de cereja, fruta que não tenho a certeza se sou alérgica ou não e então não como (nem bebo), enfiei-me na piscina com água pela cintura porque o fato de banho em baixo não me assenta assim tão bem, foi tirada momentos antes de uma aventura de arborismo na qual até chorei de nervos com medo e vertigens... Enfim!", começou por revelar.

"Nem tudo é o que parece. Não se iludam com fotos de instagram nem sofram a tentar ter vidas perfeitas!", rematou.

