Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, dia 18 de agosto, Pink decidiu partilhar uma mensagem de empoderamento feminino sobre aceitação corporal. Na imagem, que acompanha a legenda, a cantora de 40 anos surge em cima de uma prancha de surf.

"Sempre me perguntei o porquê de Deus me dar coxas grossas. É porque ele sabia que eu as iria usar", escreveu, orgulhosa, revelando que "forte é o meu objetivo".

Recorde-se que no início do ano, a artista, que é mãe de Willow, de nove anos, e Jameson, de três anos, fruto do casamento com Carey Hart, deixou uma "nota a si mesma" sobre aceitar a sua aparência.

“Querida, estás a envelhecer. Eu vejo rugas. Especialmente quando sorris. O teu nariz está a ficar maior... Pareces-te (e sentes-te) estranha conforme te acostumas com essa nova realidade", começou por dizer no Twitter. "Mas o teu nariz parecesse com o dos teus filhos e o teu rosto enruga quando ris... e sim, sua idiota... tu fumaste", contou.

Apesar das mudanças, que vêm com a idade, Pink afirmou que não pretende fazer quaisquer cirurgias plásticas. "Quero que meus filhos saibam como fico quando estou com raiva", disse. E continuou: "Tenho sorte porque nunca realmente dependi da minha aparência. Decidi que meu talento e minha individualidade são muito mais importantes do que meu rosto".