Instagram

Jessica Athayde desfrutou de uma agradável tarde de quarta-feira com alguns familiares, como revelou nas redes sociais. “Nem sei o que vos dizer. Há dias do caraças, passear de barco com a minha família pelo rio Tejo, ver o meu sobrinho a fritar o miolo porque nunca andou de barco, comer que nem uma vaquinha e beber vinho bom que o Sérgio Mota Soares trouxe”, começou por escrever na legenda de uma fotografia onde surge sorridente e com ar relaxado.

Contudo, a atriz confessa que, tal como quase todas as mães quando desfrutam de tempo de qualidade sem os filhos, se sentiu culpada por não ter levado o filho de 14 meses para o passeio. “Não há nada como partilhar momentos bons com aqueles de quem gostamos, não trouxe o Oli e confesso que sinto algum peso na consciência, mas ele tem tempo, e eu também preciso de um pouco de tempo sem ele, nem que sejam 2 horinhas, sabe bem. Mas já estou cheia de saudades 🙄❤️😂 Mães percebem está viagem de culpa constante?”, questionou Jessica Athayde.

Instagram

Na caixa de comentários da publicação são muitas as internautas que se mostram solidárias com a artista. “Quando voltar aos teus braços feliz e contente e tu com maior serenidade e paz, verás que valeu a pena! 😘”, lê-se. “Sim. Mas realmente por vezes é um alívio 🤩😉 tenho dois e as vezes só me apetece fechar na casa de banho 5 ou 10 minutos”, escreve ainda outra seguidora em jeito da brincadeira. “As mães às vezes precisam de ser ‘egoístas’ e ser apenas mulheres... Sabe bem e faz bem ❤️”, aconselha outra.