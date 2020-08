Leon Bennett / Getty Images

A hashtag #RIPEminem, em português ‘Descansa em paz, Eminem’, tornou-se num dos tópicos tendência do Twitter nas últimas horas, deixando os fãs do artista devastados com a possibilidade deste ter, de facto, morrido. Tudo começou quando um internauta fez uma publicação – entretanto apagada – na qual confessava: “Matei o Eminem”.

Contudo, não passou de uma brincadeira de mau gosto e, de acordo com a imprensa norte-americana, que cita o representante de Eminem, de 47 anos, este encontra-se de boa saúde.

Não é a primeira vez que este tipo de situações acontece. Basta que alguém lance o boato numa rede social para que a informação se torne viral em poucas horas. James Blunt e Jon Bon Jovi são algumas das celebridades que enfrentaram este tipo de rumores e vieram a público desmentir a sua própria morte.