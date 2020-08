Instagram

As últimas semanas têm sido desafiantes para Diana Chaves a nível profissional. Além de estar ao lado de João Baião no programa Domingão, da SIC, a apresentadora também passou a assumir as manhãs do canal de Paço de Arcos com o colega.

Com tanta azáfama, pouco tem sobrado para os programas familiares com o companheiro, César Peixoto, e a filha de ambos, Pilar, de oito anos. Por isso, este domingo, dia 16, Diana aproveitou bem o dia de descanso para estar em família e brindou os seus seguidores nas redes sociais com uma fotografia amorosa.

Foram muitas as reações positivas à imagem desta “família linda”, como descrevem muitos internautas, e houve até que considerasse que, uma vez que Pilar também já tem um cão, só lhe falta mesmo é ter também um bebé em casa. “Família linda. Só falta mais um mano para a filhota”, comentou uma fã de Diana de Chaves.

Recorde-se que a menina tem um irmão mais velho, Rodrigo, de 13 anos, fruto do anterior casamento do pai com a atriz e apresentadora de televisão Isabel Figueira.