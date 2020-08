1 / 5 Instagram 2 / 5 Instagram 3 / 5 Instagram 4 / 5 Instagram 5 / 5 Instagram

Depois de passar uns dias em Espanha (veja as fotos), Joana Amaral Dias está agora de férias no Algarve, que descreve como “um dom”, e as fotografias que partilhou no Instagram voltaram a gerar polémica.

A antiga deputada do Bloco de Esquerda, de 45 anos, posou novamente em biquíni – um modelo reduzido, como sempre usa – e os seus seguidores não perdoaram. “Oh Joana Amaral Dias! Sendo psicóloga, está a ter um comportamento excessivo batendo na mesma tecla. Isso é despertar os piores sentimentos”, considerou uma internauta, que acrescentou ainda: “Sabemos que tem um corpinho esbelto, mas bolas, exiba o seu profissionalismo e deixe a carne e as partes íntimas reservadas”.

“A Joana queixa-se que dizem mal dela usar biquínis... mas a questão, e é a minha opinião e não sou ‘hater’ nenhuma, é que a forma como os usa não lhe ficam bem na zona genital. E não tem a ver com ser livre ou ser ousada, eu posso ser ousada e livre e não mostrar as pregas todas... Amor para todos!”, comentou outra.

Contudo, há também que defenda que a comentadora televisiva está no seu direito de mostrar o que bem entender: “Que nervos de mulher, para além de super inteligente e lutadora ainda tem este corpo assim a dar na cara das inimigas!! Adoro”.

Joana Amaral Dias é mãe de Vicente, de 25 anos, de Luz, de quatro, e de Dinis, de dois anos, que adotou no final do ano passado após sete anos de espera.

