Rich Fury/VF20

Donald Trump quer banir o TikTok dos Estados Unidos, mas parece que Kanye West tem outros planos. Enquanto muitos norte-americanos discutem sobre a questão da segurança dos dados pessoais, o rapper, que é candidato à presidência dos EUA, disse que queria criar o "Jesus Tok". O que é? Uma versão cristã da aplicação chinesa.

O artista, que está de férias com a família para tentar salvar o casamento, disse que teve a ideia quando a filha estava a mexer na aplicação e viu alguns conteúdos que o deixaram mais preocupado. "Chegou uma visão até mim? Jesus Tok? Estava com a minha filha a usar o TikTok e, como pai cristão, estava perturbado com muito do conteúdo, mas eu adorei a tecnologia", escreveu no Twitter.

O marido de Kim Kardashian pediu para que os fãs rezassem para que seja possível fazer uma versão cristã da aplicação em parceria com o TikTok que seja segura para as crianças.