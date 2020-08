Instagram

“Dju,

Quero que essa vida, sorriso, empatia e simpatia sejam eternos! Foste nestes 3 anos um verdadeiro campeão e tens mais quilómetros percorridos que muitos meninos com 10 ou até 11 anos😉. Descobriste Lisboa comigo...sabias o caminho para ir ao supermercado (e tínhamos de ir por aquele🙄), onde era o parque e deixaste entrar na tua vida feliz, pessoas de todos os lados! És fixe Capitão ‘Améica’! Parabéns! A mãe AMA-TE! ❤️”, escreveu Maria Cerqueira Gomes no Instagram no passado sábado, 15 de agosto, para assinalar o 3.º aniversário do seu filho mais novo, João.

Recorde-se que o menino é fruto da relação da profissional da televisão com António Miguel Cardoso. Embora os dois se tenham separado em agosto do ano passado, a notícia só foi tornada pública no passado mês de fevereiro, quando o empresário emitiu um comunicado a pedir que o seu nome deixasse de ser associado ao de Maria Cerqueira Gomes. Pouco tempo depois assumiu um novo namoro.

Durante todo esse tempo, a apresentadora manteve-se em silêncio e recusou-se a comentar as polémicas declarações do ex-companheiro. Só o fez no passado mês de junho, revelando: “Dei tudo e não havia mais nada que pudesse fazer”. Leia mais aqui!

Mas, mais do que a bonita mensagem, o que surpreendeu os seguidores da apresentadora de televisão foi o facto desta ter partilhado uma fotografia onde se vê parte do rosto do menino, algo que não costuma acontecer. De facto, embora publique imagens do filho nas redes sociais, Maria Cerqueira Gomes opta sempre por fazê-lo aparecer de costas ou de lado. Nesta foto, embora João esteja a usar uma máscara, é possível ver os seus olhos e o seu sorriso na perfeição.

Maria Cerqueira Gomes é ainda mãe de Francisca, de 17 anos, fruto de uma antiga relação com o piloto de automóveis Gonçalo Gomes.