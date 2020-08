Instagram

Os últimos tempos têm sido de alguma angústia para Pedro Barroso. O seu afilhado Rui Pedro, mais conhecido por Périto, foi operado a um tumor que estava a deixá-lo cego, e o ator da SIC tem feito os possíveis para lhe transmitir toda a sua força, apesar das limitações impostas pela pandemia Covid-19.

Depois de ter surpreendido tudo e todos ao fazer corte de cabelo a recriar a cicatriz que Périto tem na cabeça por causa da cirurgia a que foi submetido (VEJA VÍDEO AQUI), Pedro Barroso decidiu fazer uma peregrinação a pé ao Santuário de Fátima.

Nas redes sociais, o ator que poderemos ver em breve na terceira temporada de Golpe de Sorte, partilhou o emocionante momento da chegada. “Missão cumprida! Precisava disto. Desta caminhada. Desta força maior. Deste desafio. Fui... Mas não fui sozinho. Cheguei… Mas não cheguei sozinho!”, escreveu na legenda das imagens, onde mostra precisamente a marca que decidiu também ele fazer na sua cabeça.

O gesto deixou os internautas comovidos e são já muitos os comentários a elogiar. Entre eles, um bem especial: o da mãe de Pedro Barroso. “Esse é o meu menino ... bravo 👏 tu nunca andarás sozinho”, comentou.

Recorde-se que durante uma conversa intimista com Daniel Oliveira para o Alta Definição, Pedro Barroso falou da relação cúmplice que tem com Périto. VEJA NO VÍDEO ABAIXO: