Reprodução Instagram, DR

Depois de terminada a sua relação de três anos com Ivo Lucas, Mafalda Castro está novamente nas nuvens. A apresentadora já confirmou que estava apaixonada e muito feliz, mas ainda não revelou quem era a sua nova cara-metade.

Este fim-de-semana a apresentadora partilhou uma série de fotografias no hotel Tivoli Marina Vilamoura, no Algarve, mas houve uma que chamou a atenção dos olhares dos mais atentos e os rumores começaram a circular.

Mafalda surge ao lado de Rui Simões num elevador do hotel. No Instagram do repórter da TVI também se pode ver que os dois almoçaram juntos num restaurante. Será este o novo amor da apresentadora?