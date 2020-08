Cristiano Ronaldo tem estado mais ativo nas redes sociais e tem interagido mais com os seus seguidores. Depois de lhes lançar um desafio, o craque português mostrou aos fãs como tem estado a aproveitar a manhã deste sábado, dia 15 de agosto.

De férias com a companheira, Georgina Rodríguez, e os quatro filhos na Riviera Francesa, CR7 partilhou um vídeo onde se mostra a fazer mergulho. "Hoje acordei e pergunto-me: o que está a acontecendo no mar?! Chamem-me Neptuno", brincou o jogador.

Nas imagens pode-se ver Cristiano a mergulhar até ao fundo do mar com óculos de mergulho e com a ajuda de um cabo preso a um peso de ginásio, mas sem botija de oxigénio, atingindo a profundidade de 14 metros. Consciente da sua visibilidade, o atleta deixa um alerta: "Não tentem fazer isto".