Reprodução Instagram, DR

Este sábado, dia 15 de agosto, Rita Ferro Rodrigues parece ter acordado com muitas saudades do marido, Rúben Vieira. A apresentadora recorreu à sua conta de Instagram para contar um pouco sobre a história da vida do casal.

"História da nossa vida: eu a dar tudo, concentradíssima... ele na palhaçada a fazer caretas. Também sucede muito ao contrário, é um facto. Só se estraga uma casa", começou por escreve na legenda da imagem onde surgem os dois.

Rita não esconde a falta que o marido lhe faz, pois embora tenha estado afastada da sua cara-metade apenas uma semana, as saudades falam mais alto. "Regressa amanhã do Norte para me encher a vida de gargalhadas. O meu bom gigante. Finalmente. (foi só uma semana, mas quem me conhece sabe que sou uma piegas... mais que três dias sem todos agravados a mim começo a apitar tipo chaleira)", brincou.