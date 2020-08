Instagram

“Hoje acabámos este projeto, com uma equipa e elenco que me apaixonou mais uma vez pelo nosso trabalho, cheia de emoções à flor da pele, Vocês sabem ❤️ Esta novela com um excelente elenco, técnicos 🙏🏻 e uma produção incansável ao nosso lado, nesta fase de pandemia tão crítica e de cuidado extremo, foi um desafio. Grata e de coração cheio. Obrigada”, escreveu Oceana Basílio no Instagram, na legenda de uma divertida fotografia onde surge com António Pedro Cerdeira.

