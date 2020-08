Instagram

Esta quarta-feira, 12 de agosto, Oceana Basílio teve um dia muito especial. A atriz, de 41 anos, passou o dia na companhia da sua sobrinha bebé e mostrou-se completamente rendida aos seus encantos.

Instagram

“Dia perfeito. O meu amor veio passar o dia com a tia. Minha Vitória, fico logo com vontade de ter mais uma ❤️ Coisa mais linda”, escreveu a artista, que atualmente veste a pele de Júlia na novela Nazaré, da SIC, na legenda de uma fotografia onde surge com a bebé ao colo.

Recorde-se que Oceana Basílio é mãe de Francisca, de 16 anos, nascida de uma breve relação com o empresário Avelino Macedo. No ano passado, durante uma conversa intimista com Júlia Pinheiro, a atriz revelou que a jovem tinha decidido trocar Lisboa, a cidade onde ambas sempre viveram sozinhas, por Braga, onde mora o pai. A algarvia não esconde que foram tempos difíceis. Reveja a entrevista no vídeo abaixo: