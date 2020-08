1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

A desfrutar de umas férias no Algarve, Maria Cerqueira Gomes tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais alguns momentos destes dias de descanso.

Esta quarta-feira, 12 de agosto, a apresentadora publicou várias imagens de um passeio de barco na companhia do filho, João, e partilhou com os fãs o entusiasmo do menino, de dois anos.

"D- E-L-I-R-O-U! Tudo era “dos piratas”... o esconderijo, o “túnel”, a “gruta”... até um barco que passou por nós! Foi tal a excitação que a última fotografia é ele a dormir ferrado nos meus braços no embalo do barco! Lindo o nosso Algarve", escreveu.

Recorde-se que o menino é fruto da relação terminada da apresentadora com António Miguel Cardoso. Maria Cerqueira Gomes é também mãe de Francisca, de 17 anos, fruto de um anterior relacionamento.