Esta quinta-feira, 13 de agosto, é dia de celebração para Marta Cruz. Yasmin, a filha mais velha da ex-modelo, completa 15 anos. Uma data que Marta Cruz fez questão de assinalar nas redes sociais com fotografias da adolescente e uma dedicatória especial.

"[13.08.20] 15 anos... 15 aaaaanos O tempo voa e eu não acho piada a isso...Mas 'bora lá!!! O que te desejo hoje filha, é o que te desejo para todos os dias da tua vida: segue sempre o teu caminho e os teus sonhos e jamais permitas que te roubem a magia de viver e esse teu sorriso especial que faz a minha vida ficar muito mais colorida", começou por escrever.

"Desejo que sejas muito feliz hoje e sempre e que celebres infinitamente a pessoa maravilhosa que és! Não te vou mentir... Custa-me muito ver a minha menina transformar-se rapidamente numa mulher e que em breve caminhará pelo mundo sem mim, independente e pelos "seus próprios pés". (Sem mim achas tu, porque estarei sempre de olho). Custa-me, mas também provoca em mim um orgulho indescritível saber que criei e eduquei uma ( já quase) mulher forte, linda e muitoooo, mas muitoooo corajosa", frisou.

"Que este teu dia seja do jeitinho que tu quiseres, assim como a tua vida, pois sei que irás aproveitar cada momento como se fosse o único, não fosses tu filha da tua mãe. Meu amor, que nunca percas o teu jeito autêntico e único de ser, pois é o que mais amo em ti. Estou sempre aqui... Tu sabes. Amo-te miúda, amo-te mesmo muito", rematou.

Recorde-se que Yasmin é fruto do relacionamento da filha de Carlos Cruz com o dançarino brasileiro Alexandre Godim. Marta Cruz é ainda mãe de Kyara, de sete anos, fruto da relação terminada com o jogador de futebol de praia Madjer Saraiva.