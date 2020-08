A desfrutar das habituais férias em família no Algarve, Carolina Patrocínio não se coíbe de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais vários momentos destes dias de descanso.

Esta quarta-feira, 12 de agosto, a apresentadora publicou um vídeo enternecedor com o filho mais novo, Eduardo, de quase quatro meses. Um momento de pura ternura entre mãe e filho que fez as delícias dos internautas.

Recorde-se que além do menino, Carolina Patrocínio é mãe de Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois. As quatro crianças são fruto do casamento da apresentadora com Gonçalo Uva.