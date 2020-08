Instagram

“Quando o sorriso e os olhos são um perfect match! Nunca percas essa luz, meu filho! Sim! Sou a mãe desta brasa!”, escreveu Sofia Nicholson no Instagram, onde partilhou uma fotografia rara do seu filho, Hugo Nicholson Teixeira, também ele ator.

Instagram

A imagem não deixou os admiradores da atriz, de 51 anos, indiferentes e a caixa de comentários do post rapidamente se encheu de elogios. “Está lindo”, “Babadona e com razão” ou “Uma brasa, efetivamente”, lê-se.

Hugo Nicholson Teixeira participou na série Uma Aventura na Casa Assombrada, da SIC, e também em algumas novelas. Integra o elenco do filme Amadeo, de Vicente Alves do Ó, com estreia prevista para novembro.