Jessica Simpson surpreendeu tudo e todos ao perder 45 quilos em seis meses. A artista ganhou vários quilos durante a sua terceira gravidez e, após o nascimento da filha, em março de 2019, chegou mesmo a pesar 108 quilos.

Hoje, já com dois dígitos na balança, a cantora mostra ser uma mulher confiante e exibe, com orgulho, as suas novas formas nas redes sociais. É o caso da mais recente fotografia partilhada pela norte-americana em que surge com a filha mais nova, a pequena Birdie, ao colo, exibindo uma silhueta elegante e delineada, conforme pode ver mais abaixo.

De acordo com o personal trainer da cantora, Harley Pasternak - em declarações ao E! News- Jessica obriga-se a dar pelo menos 12 mil passos por dia e mantém uma rotina fixa e obrigatória de três refeições diárias, com a opção de comer duas barras de cereais entre cada refeição.

Reprodução Instagram, DR