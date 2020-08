Na noite desta terça-feira, dia 11 de agosto, Pedro Barroso deixou os fãs muito comovidos ao fazer um gesto repentino para demonstrar apoio ao afilhado, o pequeno Périto, de quatro anos, que está a lutar contra um tumor., deixando-o em risco de perder a visão. Conheça aqui a história dos dois.

"Antes de mais agradecer ao @moreira__barber pelo fora de horas e por ter aceite esta repentina vontade tão especial. Atraso a ida a Fátima por uns dias na possibilidade de amanhã poder passar a noite contigo", começou por escrever o ator.

O artista tem acompanhado de longe, devido à pandemia do novo coronavírus, os primeiros dias depois do menino ter sido operado. "Quero que sintas com a tua mãozinha, pois ainda não vês, que na minha cabeça também ela existe. De outra forma, eu sei. Mas se tu tens, eu também tenho. É uma forma de amor. De lutar contigo. De te dar força", acrescentou, mostrando que decidiu fazer no cabelo uma marca igual à que a criança tem agora devido à recente intervenção.

"Tens sido um guerreiro, tens recuperado de dia para dia e não te inibes de te experimentares neste novo momento com ausência de cor... E se assim for, que seja. Eu estou aqui, de igual para igual contigo. Essa é a tua marca. Que por nada te diminui, só te acrescenta, só te aumenta, só me deixa orgulhoso de ti. E assim espero amanhã poder adormecer ao teu lado, cheio de forças e do teu carinho. Partir... sem data ou hora. Desta vez irei até as forças me faltarem. Obrigado por todo o apoio e mensagens de carinho", rematou.

Instagram