À semelhança de muitos portugueses, Cláudio Ramos rumou até ao sul do país para desfrutar de uns dias de descanso e levou uma companhia especial: a filha, Leonor.

Nas redes sociais, o apresentador tem publicado várias fotografias das suas férias, incluindo momentos de grande cumplicidade entre pai e filha.

"Sem filtro. Só verão e amor", escreveu na sua página de Instagram.

Recorde-se que Leonor é fruto do casamento de Cláudio Ramos com Susana Moniz. A união terminou depois do profissional de televisão perceber que tinha uma orientação sexual diferente, como o próprio confidenciou numa entrevista intimista com Daniel Oliveira para o Alta Definição. "Casei, tive uma filha, tive uma casa, mas depois veio tudo por aí abaixo. Eu não era uma pessoa resolvida (…) Achava que era heterossexual. Quando me apaixono é que descubro que há outra coisa, outro prazer sexual. É aí que a minha vida muda”, disse na altura. Ainda assim, o apresentador mantém uma boa relação de amizade com a ex-mulher e ela tem sido o seu grande apoio na educação de Leonor, que continua a viver em Vila Boim, no Alentejo, com a mãe.