César Mourão decidiu brindar os seus seguidores nas redes socias com uma publicação especial. O humorista partilhou uma nova fotografia do filho Martim, de quase dois anos, conforme pode ver mais abaixo.

O menino é fruto da atual relação de César Mourão com Joana Lousão, que atualmente se encontra grávida do segundo filho em comum do casal. César Mourão é ainda pai de Mariana, de 11 anos.

Veja como o menino está crescido:

Reprodução Instagram, DR