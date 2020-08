Instagram

Depois de Olavo Bilac ter atuado num evento organizado pelo Chega, liderado por André Ventura, e de ter sido fortemente criticado por emprestar a sua imagem a um partido de extrema direita, Manuel Luís Goucha decidiu sair em defesa do músico.

“Olavo Bilac atuou num jantar do Chega. Trabalho é trabalho... (e não bonda para os artistas) depois tirou uma foto e pelo visto foi arrasado nas redes sociais a ponto de se ter visto obrigado a dar explicações no seu Instagram”, começou por escrever na sua página de Instagram.

“A única coisa que vejo de errado nesta foto é o facto de não ter sido respeitado o distanciamento físico. Pois eu, tanto tiro uma foto com André Ventura como com Catarina Martins, se mo pedirem, claro, e a metro e meio de distância de cada um. Já agora uma pergunta, que estou de férias e posso ter perdido alguma coisa: já não vivemos em Democracia?. (Agora podem-me arrasar à vontade ... que não dou explicações. Já chega”, acrescentou.

Ora também estas declarações do apresentador motivaram uma chuva de críticas e acusações, nomeadamente de figuras públicas, como Iva Domingues ou Diogo Faro.

Esta quarta-feira, 12 de agosto, um seguidor de Goucha chamou-o de “facho”, um diminutivo de fascista, e o profissional de televisão não resistiu e acabou por comentar: “Tenha juízo. Sabe lá o (a) menino (a) o que é isso de facho. Cresça e meta-se com os da sua idade”.

Num outro post feito por Manuel Luís Goucha no seu Instagram, onde se mostra a descansar tranquilamente na companhia de um dos seus rafeiros alentejanos, no monte de Monforte, um internauta também expressou a sua revolta. “A calma de quem se está [a borrifar] para os menos privilegiados e continua a dar palco a quem nos quer tirar mais direitos”, comentou. E o companheiro de Rui Oliveira voltou a responder: “Vê-se que não me conhece. A calma de quem tem a consciência tranquila”.