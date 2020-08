Reprodução Instagram, DR

Rita Ferro Rodrigues decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta segunda-feira, 10 de agosto, a apresentadora partilhou uma fotografia da filha, Leonor, de 18 anos, que tem sido a sua principal companhia nos últimos dias.

"Sozinha a trabalhar em Lisboa com a mais velha como companhia em dates sucessivos", começou por escrever.

"Fui mãe aos 26 ( tarde para a as nossas mães e avós , cedíssimo nos dias de hoje ) e que bom que é ter esta companheirona comigo para o que der e vier", acrescentou.

De salientar que por motivos profissionais, Rita Ferro Rodrigues não pôde acompanhar o marido, Rúben Vieira, e o filho de ambos, Eduardo, no resto das férias no norte do país.

Recorde-se que Leonor é fruto do anterior relacionamento da apresentadora com Daniel Cruzeiro.